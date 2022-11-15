Aksaray'da motosiklet çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte bir motosikletin çalınması üzerine olaya karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Çalışma sonucu, olaya karıştığı belirlenen şüpheliler D.Ç. (19) ve T.C. (35) saklandıkları Tacin Mahallesi'ndeki evde yakaladı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hırsızlık anı ise bölgedeki güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.