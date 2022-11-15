AKSARAY (AA) - Aksaray'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı.
İsmail Ülker (36) idaresindeki 43 FR 565 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyon, Aksaray-Konya kara yolunun 55. kilometresinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü Ülker kaza yerinde hayatını kaybetti, yanındaki Mehmet Özdemir (61) yaralandı.
Özdemir, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada kamyondaki 9 büyükbaş hayvanın zarar görmediği öğrenildi.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.