Aksaray'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde durdurulan bir otobüste, üzerinde uyuşturucu ele geçirilen yolcu tutuklandı.
Eskil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Aksaray-Konya kara yolu Eşmekaya beldesindeki yol kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüsteki kontrolde hareketlerinden şüphelenilen yolcu C.D'nin (24) üst aramasında bir miktar eroin ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.