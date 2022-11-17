AKSARAY (AA) - Aksaray Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 8. Uluslararası Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi başladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç, Aksaray Bilim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede, dünyanın birçok ülkesinden gelen bilim insanlarıyla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Başkent ve İstanbul'dan ayrı bir şehirde belediye-üniversite iş birliğinin güzel bir örneğinin sergilenmesi açısından da bu kongrenin Aksaray'da yapılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Kılıç, şöyle konuştu:

"Yerel yönetimlerin desteğini almak hem bilim insanları hem de üniversiteler için çok önemli. Uluslararası Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi gibi organizasyonları sürekli hale getirmek oldukça zordur. Sekizincisini düzenlemek bu açıdan oldukça manidar. Böyle bir sürdürülebilirliği de sağladıkları için değerli katılımcılara ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Kongrede iki gün boyunca çok kıymetli hocalarımız girişimcilik üzerine sunumlar yapacaklar."

Kılıç, maddi unsurlarla yeni fikirlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan değere girişimcilik adı verildiğini hatırlattı.

Girişimcilikte en önemli unsurun insana hizmet olması gerektiğini aktaran Kılıç, "Bu açıdan her türlü girişimcilik faaliyetini önemsiyorum. Girişimcilikte en önemli unsur cesaret ve hayallerin peşinde koşabilme. Girişimcilik konusunda maddi kaynak da tabii ki çok önemli yer teşkil ediyor. Hükümetimizin son dönemlerde aldığı kararlarla özellikle kadın ve genç girişimcilere yönelik teşvikleri de oldukça önemli. Kendi hayallerimizin peşinde cesaretle koşarak bunları gerçekleştirme çabasında olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Hikmet Karadal ise girişimciliğin sadece ticari olmadığını sosyal boyutuyla bütün sorunların temelinde yenilik ve girişimcilikle alakalı bir ihtiyacın olduğunu ifade etti.

Her insanda az ya da çok girişimcilik özelliğinin bulunduğunu anlatan Karadal, şunları kaydetti:

"Bizler ülkemize akademik olarak yaptığımız çalışmalarla girişimciliği anlatıyoruz. Bu çalışmalar inşallah artarak devam edecek. Son kongremizi Özbekistan'da yapmıştık. 34 ülkeden 200 civarında bildiri vardı. Kongremiz sadece akademik bilgilerin anlatıldığı bir yer değil dostlukların geliştiği bir platform. Bizlere ev sahipliği yapan Aksaray Belediyesine çok teşekkür ediyorum."

Açılış konuşmalarının ardından bildiri sunumlarına geçilen kongre, 19 Kasım'da sona erecek.





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