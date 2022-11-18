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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'da cuma namazında yağmur duası yapıldı

AA

Aksaray'da cuma namazında yağmur duası yapıldı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da havaların sıcak ve kurak gitmesi nedeniyle cuma vakti yağmur duası edildi.

Aksaray'ın simge camilerinden Ulu Camisi'nde cuma vaazında suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin bilgiler verildi.

Hutbenin ardından imamın yaptığı yağmur duasına cami içinde ve avlusunda namaz kılan vatandaşlar eşlik etti.

Duaya katılan Mahmut Köse, gazetecilere, yağmur yağması için semaya el kaldırdıklarını söyledi.

Bu yıl da kasım ayını yarılamalarına rağmen yağmurun yağmadığını belirten Köse, "Allah Türk milletini kuraklıktan korusun. Kuraklık hem memleket hem de dünya için çok kötü. İnşallah yapılan bu dualar kabul olur. İnşallah bulutları yağmura çevirecek Rabbimiz." diye konuştu.

Adem Atak ise cuma namazı sonrasında yapılan duaya gönülden katıldıklarını vurgulayarak, "Kasım ayının ortalarını geçmemize rağmen yağmurlarımız yağmıyor. İnşallah rabbimiz bizleri rahmetinden mahrum bırakmaz. Bol ve bereketli yağmurlar bekliyoruz." ifadesini kullandı.


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