Aksaray'da yaralı güvercine Vali Hamza Aydoğdu'dan yardım eli

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir öğrencinin yaralı güvercin için sosyal medyadan istediği yardım talebine Vali Hamza Aydoğdu cevap verdi.

Kent merkezinde yürüdüğü sırada bir güvercinin yerde hareketsiz yattığını fark eden 11'inci sınıf öğrencisi Muhammed Ali Topkaya, yaralı kuşun yanındaki "Paramız yoktu veterinere götüremedik siz götürün" yazılı notu gördü.

Topkaya, notun ve güvercinin fotoğrafını çekerek Vali Hamza Aydoğdu'nun da içinde bulunduğu WhatsApp grubundan paylaştı.

Ekiplere bilgi veren Aydoğdu, güvercinin tedavi olmasını sağladı.

Aydoğdu, gazetecilere, kentteki gençlerden oluşan 130 kişilik bir WhatsApp grubu kurduklarını ve burada birim amirlerinin de bulunduğunu söyledi.

Öğrencinin paylaşımına duyarsızlık kalmadığını anlatan Aydoğdu, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine talimat verdim. Hemen güvercinin olduğu yere gittiler. Güvercini alarak ameliyat ettirdik. Güvercinimizi tedavisinin ardından doğaya bıraktık." diye konuştu.

Öğrenci Topkaya ise Aydoğdu'nun gösterdiği duyarlılıktan ötürü çok mutlu olduğunu vurgulayarak, teşekkür etti.





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