Aksaray'da tır ile kamyon çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Aksaray-Konya kara yolu 35. kilometresinde Hacı Bayram Dinç (40) idaresindeki 68 AAS 475 plakalı pancar yüklü tır ile Ali Kalkan'ın (38) kullandığı 68 LE 430 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada tırın kasasındaki pancarlar kara yoluna saçıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tırda bulunan Mustafa Özçelik (17) yaralandı. Özçelik, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekibi kara yolunda önlem aldı, pancarlar iş makineleriyle yol kenarına taşındı.

Kaza nedeniyle yaklaşık iki saat tali yoldan sağlanan ulaşım, tırın ve pancarların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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