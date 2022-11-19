Aksaraylı kadın, devlet desteğiyle 250 hayvanlık sürünün sahibi oldu

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AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da devlet desteğiyle aldığı 86 küçükbaş hayvan sayısını iki yılda 250'ye çıkaran 31 yaşındaki Yasemin Tuğrul, sürüsünü daha da genişletmeyi hedefliyor.

Merkeze bağlı İncesu köyünde yaşayan Tuğrul, 2020'de küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, yerli üretimin teşvik edilmesi ve sürdürülebilir ekonomik işletmeler oluşturulması amacıyla başlatılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesine başvurdu.

Proje kapsamında 86 koyun alarak köydeki evinde hayvanlarının bakımını yapan Tuğrul, koyunlardan elde ettiği sütten yaptığı ürünleri satarak aile bütçesine de katkı sunuyor.

Tuğrul, AA muhabirine, projeye yaptığı başvurusunun kabul olmasıyla büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Hayvancılığı ailesinden öğrendiğini belirten Tuğrul, "Projeyi duydum ve hemen konuyu kocama anlattım. O da sağ olsun beni kırmadı, başvurduk. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden Allah razı olsun, proje aşamasında ve sonrasında bizlere çok yardımcı oldu." diye konuştu.

Tuğrul, hayvanlarla ilgilenmekten keyif aldığını, işini hem hobi hem de ticari anlamda severek yaptığını belirtti.

Sabah erken saatte kalktığını, kuzularını ve koyunlarını otlattığını vurgulayan Tuğrul, şöyle konuştu:

"Hayvanları öğlene doğru evime getiriyorum. Sağım yapıp biraz dinlendikten sonra tekrar meraya götürüyorum. Elde ettiğim sütten peynir, yoğurt ve yağ yapıp satıyorum. Aile ekonomimiz koyunlarım sayesinde dönüyor. Her şeyi kocamla birlikte yapıyoruz. İlk yıl pek fazla gelirimiz olmadığı için kuzularımızdan erkek olanları sattık. Dişileri damızlık olarak tuttuk. Şu anda sürümüz 250'ye ulaştı. İnşallah hedefim sürümü 500'e çıkarmak. Şu ana kadar süt ve peynirden 20 bin liraya yakın para kazandım. Bu gibi projeleri herkese tavsiye ediyorum."

- "Amacımız kırsaldan kente göçü engellemek"

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da Aksaray'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu söyledi.

2020'de başlattıkları projeyle 603 üreticiye yaklaşık 49 bin küçükbaş hayvan verildiğini aktaran Saklav, şunları kaydetti:

"Amacımız kırsaldan kente göçü engellemek ve kentteki küçükbaş hayvan sayısını artırmak. Yaptığımız projelerle inşallah ilimizdeki küçükbaş hayvan sayısını 5 yıl içerisinde 1,5 milyona çıkartmayı hedefliyoruz. Proje üreticilerimiz tarafından çok sevildi. Kısa zaman içerisinde ikinci etabına başlayacağız. Üreticilerimizin her zaman yanındayız."

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk de bu projelerdeki amaçlarının üreticileri doğduğu yerde doyurmak olduğunu söyledi.

Anadolu'nun koyun coğrafyası olduğuna işaret eden Aktürk, "Anadolu meralarında, yaylalarında koyunlara bakmak daha kolay, masrafsız ve karlıdır. Bu yüzden küçükbaş hayvan sayısını artırmak istiyoruz. Özellikle gençlerimize öncelik vererek bu projeyi uyguladık. Hayvan sayısını artırmaya, tüketicilerin daha kaliteli ve ucuz hayvansal proteine ulaşımını sağlamak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

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