Aksaray'da "dur" ihtarına uymayan zanlı çaldığı otomobili bırakıp kaçtı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AKSARAY (AA) - Aksaray'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheli çaldığı otomobili bırakıp kaçtı.

Merkeze bağlı Topakkaya beldesinde yaşayan Sümeyye B, otomobilini park ettiği yerde bulamayınca durumu polise bildirdi.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Laleli Mahallesi'nde buldukları aracı takibe aldı.

Ekipleri fark eden ve "dur" ihtarına uymayan şüpheli, araçla kaçmaya başladı.

Yarım saatlik kovalamacanın ardından çıkmaz sokağa giren zanlı, kaldırımı geçemeyince aracı bırakıp kaçtı.

Çevrede yapılan aramalarda şüpheliye ulaşılamazken, araç sahibine teslim edildi.

Görgü tanığı Barış Kaya, markete ürün indirdiği sırada bir arabanın süratle üzerine geldiğini söyledi.

Aracın kaldırıma çıkmasıyla sürücünün koşarak hızlıca uzaklaştığını belirten Kaya, "Ardından hemen polisler geldi. Araba kaldırımı geçemeyince askıda kaldı. Eğer orayı geçmiş olsaydı direkt caddeye fırlayacaktı." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.