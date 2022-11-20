Salon: Aksaray
Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli
Kuzeyboru: Ezgi Bektaş, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Correa, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Sabriye Dikmen, Ceren Önal, Nursevil Aydınlar)
Sigorta Shop: Van de Vyver, Tuğçe Ceyhan, Hande Naz Şimşek, Payne, Mlejnkova, Ceylan Arısan (Burcu Şentürk, Ayça Cebioğlu)
Setler: 27-25, 29-31, 25-21, 25-19
Süre: 132 dakika (32, 39, 32, 29)
AKSARAY (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde Sigorta Shop'u 3-1 yendi.