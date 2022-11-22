Eskil'de kurumlar arası voleybol turnuvası başladı

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AKSARAY (AA) - Eskil Kaymakamlığı tarafından ilçede organize edilen kurumlar arası voleybol turnuvası başladı.

Eskil Kaymakamı Yunus Coşkun, Eskil Kapalı Spor Salonu'nda turnuvanın başlama vuruşunu yaptı.

Coşkun, AA muhabirine, kamu kurum ve kuruluşları personellerinin daha sağlıklı yaşamaları, iş verimliliğinin artırılması, kurumlar arası sosyal ilişkilerin daha sıkı hale getirilmesi ve spor bilincinin tüm yaş gruplarına aktarılabilmesi amacıyla turnuvayı düzenlediklerini söyledi.

Turnuvadan sonra köyler arası voleybol turnuvası düzenleyeceklerini belirten Coşkun, bu tip spor aktivitelerini düzenli hale getireceklerini de sözlerine ekledi.



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