Aksaray'da otomobilin çarptığı hafif ticari araçtaki 3 sağlık çalışanı yaralandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobilin, hafif ticari araca çarpması sonucu biri doktor 3 sağlık çalışanı yaralandı.

Abdullah Dönmez'in kullandığı 68 AAH 847 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı'nda önünde giden ve evde sağlık hizmetleri personelini taşıyan Baki Yücel (50) idaresindeki 68 AAV 179 plakalı hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araçtaki doktor Kevser Karaman (27), hemşire Zeynep Duyar (24) ve sağlık teknisyeni Esra Doğan (35) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobildeki İrfan Aslan, gazetecilere, bulundukları aracın yağmurdan dolayı kayıp öndeki hafif ticari araca vurduğunu söyledi.

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