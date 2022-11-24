Aksaray Valisi Aydoğdu, kemoterapi gören öğretmeni ziyaret etti

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu rahatsızlığı nedeniyle kemoterapi gören öğretmen Ayşegül Erdoğan'ı ziyaret etti.

Beraberindeki öğrenci ve öğretmenler ile Aksaray Piri Mehmet Paşa Ortaokulu İngilizce öğretmeni Erdoğan'ı evinde ziyaret eden Aydoğdu, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Aydoğdu, burada yaptığı açıklamada, öğrencilerin düzenlediği anlamlı kutlamanın içinde yer almak istediğini belirtti.

Aksaray'da yönetici olmanın mutlulukların en güzeli olduğunu ifade eden Aydoğdu, "Öğrencilerinin böyle bir şeyi düşünmesi çok anlamlı. Bu çocuklar, bizim bugünümüz ve yarınımız. Çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimize ve ailelerine teşekkür ederim. Öğretmenimiz tedavisinin tamamlanmasının ardından çok sevdiği okuluna, öğretmen ve öğrencilerine kavuşacak." diye konuştu.

Tedavi süreci devam eden Erdoğan ise en güzel öğretmenler günü hediyesini aldığını sürpriz ziyaretin kendisi için büyük moral olduğunu söyledi.

























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