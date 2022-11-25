Sultanlar Ligi'nin Aksaray ekibinde hedef Fenerbahçe Opet galibiyeti

AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, 8. hafta mücadelesinde konuk edeceği Fenerbahçe Opet karşısında galibiyete odaklandı.

Kuzeyboru Spor Kulübü, yarın oynanacak mücadelenin hazırlıklarını Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda yaptığı çalışmalarla sürdürüyor.

Başantrenör Mehmet Kamil Söz, AA muhabirine, 4 maç üst üste kazanma serisi yakaladıklarını söyledi.

Yeni kurulan takımlarda her zaman uyum sorununun yaşanabildiğini anlatan Söz, şöyle konuştu:

"Özellikle yeni kurulan takımlar için sezon başlangıçları çok önemlidir. Aydın Büyükşehir Belediyespor maçında beklemediğimiz bir puan kaybı oldu. Ardından güzel galibiyetler kazandık. Galibiyetler gelince ligde istediğimiz sıralara tırmanmaya başladık. Amacımız hep buralarda kalabilmek ve yerimizi koruyabilmek. Tabii ki üzerine çıkmaya çalışacağız."

Söz, Fenerbahçe Opet mücadelesine hazır olduklarını, çok iyi bir mücadele olacağını ifade etti.

Fenerbahçe Opet'in çok iyi bir kadroya sahip olduğunu belirten Söz, "Avrupa'da hatta Dünya'da en iyi kadroya sahip takımlardan bir tanesi. Geçmişi olan bir kulüp, büyük bir camia. Muhteşem seyircimizi Fenerbahçe Opet maçına bekliyoruz. Biz onlarla güçlüyüz. Geçen yıl ve bu yıl bütün maçlarda arkamızdalar. Fenerbahçe Opet maçı çok iyi bir maç olacak. Eğer taraftarımız bize katkı sağlarsa belki daha iyi şeyler yaparız." diye konuştu.





- Dilek Kınık: "Çok güçlü bir takımımız var"

Libero Dilek Kınık ise şu anda takım olarak çok iyi durumda olduklarını, güzel bir galibiyet serisi yakaladıklarını söyledi.

Sezonun başında zorlandıkları mücadeleler olduğunu vurgulayan Kınık, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe Opet maçı için hazırlıklarımızı şu anda devam ettiriyoruz. Enerjimiz gayet iyi. Fenerbahçe Opet maçı bizim için hiç kolay olmayacak. Biz her zaman sahaya kazanmak için çıkıyoruz. Çok güçlü bir takımımız var. Ligde de beklediğimiz yerdeyiz, altıncı sıradayız. Tabi ki bunu sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz Aksaray'ı Avrupa'da tanıtmak istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni göstereceğiz."









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