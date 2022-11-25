AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Aksaray'da açılışta konuştu:

AKSARAY (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, seçim beyannamesi çalışmalarını yürüttüklerini ve 2023 seçimlerine çok güçlü şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Sarıeroğlu, Aksaray Belediyesince Hassas Mahallesi'nde yapılan Tapduk Emre Kitap Konağı’nın açılışında, AK Parti’nin belediyecilik anlayışının hizmet ve inşa belediyeciliği olduğunu ifade etti.

Kadınları, yaşlıları, gençleri ve çocukları düşünen, imkanları geliştiren bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Sarıeroğlu, "AK Parti kimsesizlerin kimi olan, bütün vatandaşlarına el uzatan ve yanında olan bir partidir. AK Parti böyle bir anlayış ve siyasi hareket. Vatandaşlarımıza hizmet sevdası ve aşkla çalışıyoruz." diye konuştu.

Sarıeroğlu, AK Parti hükümetleri olarak vatandaşlara hizmetleri ulaştırabilmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını anlattı.

AK Parti ve Cumhur İttifakı kadrolarının sahada yoğun bir şekilde çalışmalar yürüttüklerini aktaran Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Bu anlamda yaz döneminde milletvekillerimiz, teşkilatlarımız, belediye başkanlarımız ve her kademede görev yapan kardeşimiz yoğun çalışmalar yürüttü. Son dönemde şehir buluşmalarıyla hem bölgesel dayanışma hem de şehri tümüyle ele aldığımız programlar yapıyoruz. Şimdi içerisinden geçtiğimiz dönemde Türkiye Yüzyılı vizyonu ile AK Parti iktidarları döneminde ortaya koyulan kültürden sanata, ulaşımdan sağlığa ve sosyal güvenlikten eğitime kadar her alanda ilmik ilmik işlediğimiz politikaları önümüzdeki dönemde inşallah daha ileriye taşıyacak çalışmalar içerisindeyiz."

- "Enflasyon oranlarında da düşme eğilimini göreceğiz"

Sarıeroğlu, vatandaşların isteklerini çok iyi analiz ettiklerini ve bu doğrultuda saha çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.

Bu doğrultuda seçim beyannamesinin de yoğun bir hazırlığı içerisinde olduklarını vurgulayan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Tüm AK Parti kadroları olarak seçim beyannamesi üzerinde çalışıyoruz. 2023 seçimlerine çok güçlü şekilde hazırlanıyoruz. Seçimlere giderken içerisinden geçtiğimiz dünyanın değişim ve dönüşüm süreçlerini çok iyi şekilde okuyor ve takip ediyoruz. Artık pandemi sonrası dünyada yeni kurallar var. Yeni bir düzen söz konusu. Burada inşallah Türkiye'nin iddiasını daha da güçlendirecek adımlar içerisindeyiz. Hayata geçirdiğimiz Türkiye Ekonomi Modeli'nin sonuçlarını almaya başladık. İstihdamla büyüyen bir Türkiye var. İhracatta rekorlarımızı kırıyoruz. Yakın zamandan itibaren enflasyon oranlarında da düşme eğilimini göreceğiz. Vatandaşlarımızın da hissedeceği imkanlar oluşacak."

Konuşmaların ardından Sarıeroğlu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve diğer protokol üyeleriyle açılış kurdelesini kesti.

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