Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Aksaray

Hakemler: Zeki Bocutçu, Gürhan Gül

Kuzeyboru: Ezgi Bektaş, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Correa, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Paskova, Rahimova, Ceren Önal, Nursevil Aydınlar)

Fenerbahçe Opet: Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Lazareva, Ergül Avcı, Meliha Diken (Gizem Örge, Cansu Çetin, Meryem Boz, Cristina, Buse Ünal, Beliz Baskır)

Setler: 27-29, 25-18, 20-25, 25-23, 19-17

Süre: 144 dakika (37, 23, 32, 29, 23)


AKSARAY (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde güçlü rakibi Fenerbahçe Opet'i 3-2 yendi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü
YEREL HABERLER Aksaray'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Aksaray'da açılışta konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, ...
Sultanlar Ligi'nin Aksaray ekibinde hedef Fenerbahçe Opet galibiyeti
YEREL HABERLER Sultanlar Ligi'nin Aksaray ekibinde hedef Fenerbahçe ...
Aksaray Valisi Aydoğdu, kemoterapi gören öğretmeni ziyaret etti
YEREL HABERLER Aksaray Valisi Aydoğdu, kemoterapi gören öğretmeni ...
(Görüntülü) KANSER TEDAVİSİ GÖREN ÖĞRETMENE, ÖĞRENCİLERİNDEN DUYGULANDIRAN ZİYARET
YEREL HABERLER (Görüntülü) KANSER TEDAVİSİ GÖREN ÖĞRETMENE, ...
Kanser tedavisi gören öğretmene, öğrencilerinden duygulandıran ziyaret
YEREL HABERLER Kanser tedavisi gören öğretmene, öğrencilerinden ...
(Görüntülü) - 3 OTOMOBİLİ ÇALAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) - 3 OTOMOBİLİ ÇALAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
3 otomobili çalan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER 3 otomobili çalan 3 şüpheli tutuklandı
Tuz Gölü´nde sular azalınca, flamingolar sulak alanlara kanat çırptı
YEREL HABERLER Tuz Gölü´nde sular azalınca, flamingolar sulak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.