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Aksaray'da "Güvenli Trafik Projesi" kapsamında yılın sürücüleri ödüllendirildi

AA

Aksaray'da "Güvenli Trafik Projesi" kapsamında yılın sürücüleri ödüllendirildi

AKSARAY (AA) - Aksaray'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen "Güvenli Trafik Projesi" kapsamında belirlenen yılın sürücülerine ödülleri verildi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, İl Jandarma Komutanlığının bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, sosyal sorumluluk projelerinin her geçen gün öneminin arttığını söyledi.

Bu projelerle bireyler önce kendine, sonra işine ve yaşadığı topluma saygılı olmayı pekiştirdiğini aktaran Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Burada hedefimiz farkındalık oluşturmak, toplumsal bilinci artırmak, kamu düzeninin tesisi ve nihai olarak da insanların huzurunun teminidir. Bu yönüyle de farklı kategorilerde ve kriterlerde yürütülen projeyi önemsiyoruz."

İl Jandarma Komutanı Hacı Ali Büber de trafik güvenliğinin sağlanmasında en önemli unsurun insan olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından kriterleri taşıdığı tespit edilen otomobil, ticari taksi, servis aracı, ambulans ve kamyon şoförlerinden oluşan 2’si kadın 6 sürücüye yılın sürücüsü ödülü takdim edildi.

Ödül törenine, Aydoğdu ile Büber'in yanı sıra kurum müdürleri ve yılın sürücüleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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