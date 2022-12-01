AKSARAY (AA) - Aksaray'da "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı.

Aksaray Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda uyuşturucu ve zararlı maddelerin kullanımının önüne geçilmesi, bu mücadelede anne duyarlılığının önemi anlatıldı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray kent merkezi ve tüm ilçelerde annelere yönelik tanıtımların devam ettiğini, hep beraber çocuk ve gençlere sahip çıkacaklarını söyledi.

Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Kalpleri sevgi ile doldurursak kötülüklere yer kalmaz. Boşlukları ve arayışları dolduracak tek şey sevgi ve ilgidir. Çocuğumuzun akademik başarısını düşündüğümüz kadar, kişilik ve şahsiyetini dert edersek bütün meseleler çözülür. Olmayan bir şeyi önceden hissetmek duygusunu Allah annelere vermiş. Bu nedenle bizim önce kendimizden başlayarak bir düzelmeye ihtiyacımız var. Biz çocuklarımıza bugün sahip çıkmazsak gelecek diye bir şey olmayacak. Geleceği kurtarabilmek için de bugünden hareket etmemiz gerekiyor."

Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir ise projenin önemini vurgulayarak birlikte mücadele ederek temiz toplum hedefine ulaşılabileceğini kaydetti.

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