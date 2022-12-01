Aksaray'da okul kantinlerindeki fiyatlar sabitlendi

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, kent merkezindeki okullarda kantin işletenmecileriyle bir araya geldi.

Aydoğdu, İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, bazı dönemlerde herkesin fedakarlık yapması gerektiğini söyledi.

Çayın en kaliteli çayla yapıldığı anda bile maliyetinin 80 kuruş olduğunu belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Niye çayı 3 liraya satıyoruz. Bizim çocuklarımız çaylarını içsin. Bizler niye esirgiyoruz çocuklarımızdan bir bardak çayı. Bu şehirde bir çocuğumuz veya vatandaşımız aç veya açıkta ise bu hepimizin boynuna vebaldir. Dünyada bir ekonomik sıkıntının olduğunu biliyoruz. Ekonomik sıkıntıdan daha büyük sıkıntı ahlaki sıkıntılar. Durduk yere herkes fiyatları artırıyor. Bu doğru değil. Bizler buna Aksaray'dan başlayarak bir çözüm bulacağız. Çay bundan sonra Aksaray'daki kantinlerde 2 liraya satılacak. Kar oranı yüzde 60. Su 2 liraya satılacak kar oranı yüzde 60. Meyve suyu 4 liraya satılacak kar oranı yüzde 33. Ayran 3 liraya satılacak kar oranı yüzde 20. Tost yarım ekmek 6,5, tavuk döner 7,5 liradan satılacak. Bu fiyatları belirlerken en kaliteli ürünlere baz aldık. Biraz fedakarlık yapacağız."

Aydoğdu, her kesin sıkıntılarının olduğunu ancak niyetler halis olduğunda Allah'ın başka bir yerden bir kapı açacağını ifade etti.

Özellikle temel gıda maddelerine çocukların ulaşması gerektiğini aktaran Aydoğdu, "Bu fiyatları belirlerken ince eleyip sık dokuduk. Biz şehir olarak üzerimize düşen vazifeyi yapacağız. Gönül rızasıyla bir standart belirleyeceğiz. Bazı yavrularımız bazen 1 lirayı bile bulamıyor. O yüzden bu 50 kuruş veya 1 liralık indirimler çok önemli." diye konuştu.

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