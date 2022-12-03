Eskil'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi

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AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İlçe merkezinde bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Kaymakam Yunus Coşkun, her engelli bireyin iyi bir eğitime ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bir şeyler üretebilmek ve yaşamaya dair değerler ortaya koyabilmenin önemine değinen Coşkun, şunları kaydetti:

"Devletimiz de bu ihtiyacı kendisine ödev biliyor. Bireylerin eğitim alması engellenemez. Bu düşünceyle hareket ediyoruz. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerimizin toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, işbirliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen ve mutlu bir yurttaş olarak yetişmelerini sağlamak üzere gerekli düzenlemeleri yapıyoruz."

Yapılan yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.

Programa, Belediye Başkanı Necati Belgemen, ilçe protokolü ile çok sayıda davetli katıldı.

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