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Aksaray'da bir kişi eski nişanlısını silahla öldürdü, babasını yaraladı

AA

Aksaray'da bir kişi eski nişanlısını silahla öldürdü, babasını yaraladı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da eski nişanlısını silahla öldüren, babasını da yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Muhammet K. (24), bir arkadaşının kına merasimi için gittiği Muhsin Çelebi Mahallesi'ndeki düğün salonunda eski nişanlısı M.A. ve babası Doğanay A. ile karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet K, silahla eski nişanlısı M.A. ve babası Doğanay A'ya ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, baba Doğanay A'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan zanlı Muhammet K, polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.

Gözyaşlarına hakim olamayan babaanne Nurten A, torunu ile Muhammet K'nin kısa bir süre nişanlı kaldığını belirterek, "Torunum daha sonra nişanı bozarak ayrıldı. O da 'beni istemiyor' diye vurdu. İnşallah en büyük cezayı alır." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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