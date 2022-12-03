Aksaray'da bir kişi eski nişanlısını silahla öldürdü, babasını yaraladı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da eski nişanlısını silahla öldüren, babasını da yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Muhammet K. (24), bir arkadaşının kına merasimi için gittiği Muhsin Çelebi Mahallesi'ndeki düğün salonunda eski nişanlısı M.A. ve babası Doğanay A. ile karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet K, silahla eski nişanlısı M.A. ve babası Doğanay A'ya ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, baba Doğanay A'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan zanlı Muhammet K, polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.

Gözyaşlarına hakim olamayan babaanne Nurten A, torunu ile Muhammet K'nin kısa bir süre nişanlı kaldığını belirterek, "Torunum daha sonra nişanı bozarak ayrıldı. O da 'beni istemiyor' diye vurdu. İnşallah en büyük cezayı alır." dedi.

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