Aksaray'da eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kızın cenazesi defnedildi

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da eski nişanlısı tarafından silahla öldürülen genç kızın cenazesi, toprağa verildi.



Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan M.A'nın cenazesi, merkeze bağlı Çimeli köyü mezarlığına getirildi. Cenaze, burada kılınan namazın ardından defnedildi.

Muhammet K. (24), bir arkadaşının kına merasiminin yapıldığı Muhsin Çelebi Mahallesi'ndeki düğün salonunda eski nişanlısı M.A. ve babası Doğanay A'yı silahla yaralamış, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.A. kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan zanlı Muhammet K, polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alınmıştı.

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