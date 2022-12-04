Aksaray'da eski nişanlısını silahla vurarak öldüren şüpheli adliyede

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'da eski nişanlısını silahla vurarak öldüren şüpheli adliyede

AA

Aksaray'da eski nişanlısını silahla vurarak öldüren şüpheli adliyede

AKSARAY (AA) - Aksaray'da eski nişanlısını silahla vurarak öldüren, babasını da yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi.

Muhsin Çelebi Mahallesi'ndeki düğün salonunda eski nişanlısı M.A'yı silahla vurarak öldüren, babası Doğanay A'yı da yaralayan Muhammet K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Muhammet K, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlının emniyetteki ifadesinde, "M.A'yı çok seviyordum ve evlenmek üzere nişanlanmıştık. Ailesi, özellikle de babası beni istemiyordu. M.A'ya baskı yapmış ve onun yüzünden ayrıldık. Nişan bittikten sonra kızın babasıyla tartıştık. 'Bana seni vuracağım.' dedi. Ben de o günden sonra silah taşıyordum. 'Bana yar olmazsa kimse yar olmasın' fikrine kapıldım. Gözdağı vermek için ateş etmiştim, çok pişmanım." dediği öğrenildi.

Muhammet K. (24), dün bir arkadaşının kına merasiminin yapıldığı Muhsin Çelebi Mahallesi'ndeki düğün salonunda eski nişanlısı M.A. ve babası Doğanay A'yı silahla yaralamıştı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan zanlı Muhammet K, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) POLİSE YAKALANAN 12 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ: AĞABEY KAÇ PARA CEZA YEDİM
YEREL HABERLER (Görüntülü) POLİSE YAKALANAN 12 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ: ...
Aksaray'da eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kızın cenazesi defnedildi
YEREL HABERLER Aksaray'da eski nişanlısı tarafından öldürülen genç ...
Polise yakalanan 12 yaşındaki sürücü: Ağabey kaç para ceza yedim
YEREL HABERLER Polise yakalanan 12 yaşındaki sürücü: Ağabey kaç para ...
Aksaray'da hafif ticari araç kullanan 12 yaşındaki çocuk yakalandı
YEREL HABERLER Aksaray'da hafif ticari araç kullanan 12 yaşındaki ...
(Görüntülü) MELİKE&#039;Yİ ÖLDÜREN NİŞANLISI &#039;NİŞANLIMI BAŞKASINA YAR ETMEM&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü) MELİKE'Yİ ÖLDÜREN NİŞANLISI ...
15 yaşındaki Melike, ayrıldığı nişanlısı tarafından başından vurularak öldürüldü (2)
YEREL HABERLER 15 yaşındaki Melike, ayrıldığı nişanlısı tarafından ...
(Görüntülü) 15 YAŞINDAKİ MELİKE, AYRILDIĞI NİŞANLISI TARAFINDAN BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) 15 YAŞINDAKİ MELİKE, AYRILDIĞI NİŞANLISI ...
Aksaray'da bir kişi eski nişanlısını silahla öldürdü, babasını yaraladı
YEREL HABERLER Aksaray'da bir kişi eski nişanlısını silahla öldürdü, ...
15 yaşındaki Melike, ayrıldığı nişanlısı tarafından başından vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER 15 yaşındaki Melike, ayrıldığı nişanlısı tarafından ...
Eskil'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi
YEREL HABERLER Eskil'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ...
Aksaray'da evinde "piton","sakallı ejder" ve "Çin kaplumbağası" bulunan kişiye para cezası
YEREL HABERLER Aksaray'da evinde "piton","sakallı ejder" ve "Çin ...
Şehit Fevzi Başaran ismi Güzelyurt Polis Merkezi Amirliğine verildi
YEREL HABERLER Şehit Fevzi Başaran ismi Güzelyurt Polis Merkezi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.