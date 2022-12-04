Aksaray'da eski nişanlısını silahla vurarak öldüren şüpheli adliyede

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da eski nişanlısını silahla vurarak öldüren, babasını da yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi.

Muhsin Çelebi Mahallesi'ndeki düğün salonunda eski nişanlısı M.A'yı silahla vurarak öldüren, babası Doğanay A'yı da yaralayan Muhammet K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Muhammet K, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlının emniyetteki ifadesinde, "M.A'yı çok seviyordum ve evlenmek üzere nişanlanmıştık. Ailesi, özellikle de babası beni istemiyordu. M.A'ya baskı yapmış ve onun yüzünden ayrıldık. Nişan bittikten sonra kızın babasıyla tartıştık. 'Bana seni vuracağım.' dedi. Ben de o günden sonra silah taşıyordum. 'Bana yar olmazsa kimse yar olmasın' fikrine kapıldım. Gözdağı vermek için ateş etmiştim, çok pişmanım." dediği öğrenildi.

Muhammet K. (24), dün bir arkadaşının kına merasiminin yapıldığı Muhsin Çelebi Mahallesi'ndeki düğün salonunda eski nişanlısı M.A. ve babası Doğanay A'yı silahla yaralamıştı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan zanlı Muhammet K, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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