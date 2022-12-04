GÜNCELLEME - Aksaray'da eski nişanlısını silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da eski nişanlısını silahla vurarak öldüren, babasını da yaralayan zanlı tutuklandı.

Muhsin Çelebi Mahallesi'ndeki düğün salonunda eski nişanlısı M.A'yı silahla vurarak öldüren, babası Doğanay A'yı da yaralayan Muhammet K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Muhammet K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Muhammet K. (24), dün bir arkadaşının kına merasiminin yapıldığı Muhsin Çelebi Mahallesi'ndeki düğün salonunda eski nişanlısı M.A. ve babası Doğanay A'yı silahla yaralamıştı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan zanlı Muhammet K, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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