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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

AA

Aksaray'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Özkan Güzel (36) yönetimindeki 68 ACR 566 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi 128. Cadde Kavşağı'nda Hakan Gülbahar'ın (31) kullandığı 68 ACA 532 plakalı otomobil ve Dursun Görgülü (58) idaresindeki 06 VAU 71 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçtaki biri çocuk 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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