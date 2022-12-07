Kaymakam Coşkun, voleybol turnuvasında dereceye girenlere ödüllerini verdi

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AKSARAY (AA) - Eskil Kaymakamlığınca başlatılan kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi.

Eskil Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın final maçını Kaymakam Yunus Coşkun ve Belediye Başkanı Necati Belgemen takip etti.

Coşkun, AA muhabirine, turnuvada birbirinden çekişmeli maçların oynandığı söyledi.

Bu gibi organizasyonlarla personeller arası iletişimin daha verimli hale geldiğini belirten Coşkun, şampiyon olan takımı kutlayarak turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür etti.

Program, Coşkun ve Belgemen'in dereceye giren takımlara madalya ve kupalarının vermesinin ardından sona erdi.

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