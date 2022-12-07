Aksaray'da Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruldu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Karkın Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesini (OSB) kurduklarını, buradan ülke ekonomisine 750 milyon liralık katkı beklediklerini bildirdi.

Aydoğdu, Valilikte düzenlenen toplantıda, Aksaray'da son yıllarda sanayi ve ihracat alanında çok önemli değişim ve gelişim yaşandığını belirtti.

Aksaray'ın bu değişim ve gelişim için yeterli güce ve potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Aksaray çok kısa sürede Tarıma Dayalı İhtisas OSB'sini kurdu. OSB'miz jeotermal olacak. 1445 dekar alanda kurulan OSB, Avrupa'nın ve Türkiye'nin büyüklük olarak ikincisi. Proje bütçesi 1 milyar lira. OSB'mizde 35 sera ve 15 de sanayi parseli yer alacak. Sera parsellerimiz en az 25 dekar büyüklüğünde, modern ve topraksız olacak. Sanayi parselleri ise kurutma, depolama ve paketleme üzerine olacak. Seralarda çalışacak personelin yüzde 80'i kadınlardan seçilecek ve yaklaşık 2 bin kişi istihdam edilecek."

Aydoğdu, kent genelinde şu anda 10 bin ton meyve ve sebze üretimi yaptıklarını ifade etti. OSB hayata geçtiğinde 50 bin ton meyve ve sebze üretimi yapacaklarını anlatan Aydoğdu, "11 ay burada üretim olacak. Ayrıca ülke ekonomimize yıllık 750 milyon lira katkısı olacak. Projemizde 4 farklı enerji kaynağı olacak. Bütün fizibilite çalışmaları yapıldı. 200 derecenin üzerinde su sıcaklığı tespit edildi. Bu suyla aynı zamanda enerji de üreteceğiz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.