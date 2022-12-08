Belediye Başkanı Dinçer, restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi

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AKSARAY (AA) - Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, kentte yürütülen restorasyon çalışmalarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Dinçer, Zinciriye Medresesi'nde düzenlenen toplantıda,, kent genelinde ecdat yadigarı eserlere gözleri gibi baktıklarını söyledi.

Bu kapsamda Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekiplerine Aksaray'a sundukları olanaklardan dolayı teşekkür eden Dinçer, şöyle konuştu:

"Aksaray'da ecdat miraslarımızı ortaya çıkarmaya gayret ediyoruz. Ecdadın yapmış olduğu eserleri tekrar gün ışığına çıkararak vatandaşlarımızda bilinç oluşturmayı hedefliyoruz. Hem ecdadı yad edelim hem de gelecek nesillere aktaralım ve gelecek nesillere de bir vizyon katalım diye bu işlere öncelik veriyoruz. Hasas Baba Türbesi, Şeyh Hamza Baba türbelerinin restorasyonu tamamladık. Bir çok projemizde ilerlemeye devam ediyor."

Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı ise çalışmalar hakkında bilgi vererek , yapılan çalışmalarla eserleri gelecek nesillere aktardıklarını kaydetti.

Program soru cevabın ardından sona erdi.

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