Aksaray'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muhteber Nur Karsandı (22) idaresindeki 68 AG 434 plakalı otomobil, Bahçesaray Mahallesi'ndeki sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Karsandı ve otomobildeki Ülger Yıldız (25) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ülger Yıldız, hayatını kaybetti.

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