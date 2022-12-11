Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Salon: Aksaray

Hakemler: Yasin Okumuş, Erhan Alparslan

Kuzeyboru: Ezgi Bektaş, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Correa, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Rahimova, Ceren Önal, Nursevil Aydınlar)

Nilüfer Belediyespor: Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Radosova, Ecenur Aksoy, Atkinson, Milanova (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Humay Fırıncıoğlu, Cansu Bir)

Setler: 23-25, 15-25, 23-25

Süre: 83 dakika (29, 24, 30)





AKSARAY (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 10. hafta mücadelesinde Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.





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