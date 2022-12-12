Lisenin maskotu "Aslan" öğrencileri derslerde de yalnız bırakmıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lisenin maskotu "Aslan" öğrencileri derslerde de yalnız bırakmıyor

AA

Lisenin maskotu "Aslan" öğrencileri derslerde de yalnız bırakmıyor

AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT/AĞIT ERDİ ULUKAYA - Aksaray'da sığındığı okulda sahiplenilen ve "Aslan" adı verilen kedi, idareciler, öğretmenler ile öğrenciler tarafından bakılıyor.

Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Orhan Avan, temmuzda okul avlusunda bitkin halde kedi yavrusu buldu. Avan, süt ve mama verdiği kediyi veterinere götürerek tedavisini ve aşılarını yaptırdı.

Okulun başlamasıyla idareciler, öğrenciler ve öğretmenler tarafından bakılan kedi, derslerde, teneffüslerde ve öğle aralarında herkes tarafından ilgi görüyor.

Öğrencilerle zaman zaman derslere giren Aslan, öğrencilerin hayvanlara yaklaşımını da olumlu etkiliyor.

- "Okul ortamına çabuk ayak uydurdu"

Okul müdürü Avan, AA muhabirine, çocukluk yaşlarında aynı renklerde "Aslan" isimli bir kedisinin olduğunu, o yüzden kediye aynı adı verdiğini söyledi.

Öğrenciler ve öğretmenlerce çok sevilen kedinin adeta okulun maskotu haline geldiğini belirten Avan, "Aslan, zaman zaman benim odamda takılıyor, sınıflara girerek ders dinliyor, koridorlarda öğrencilerle birlikte hareket ediyor. Öğrencilerimizin hayvan sevgisinin artması yönünde olumlu dönüşler yaşadık. Bazı öğrencilerimiz ilk defa bir kediyi kucağına aldı. Öğrencilerimizden bazılarının kedilere karşı ön yargısı ortadan kalktı. Bu da bizleri mutlu etti. İnsanların hayvanlarla temas etmesi ön yargıları kırmak noktasında etkili oluyor." ifadesini kullandı.

Okula sabah geldiğinde Aslan ile avluyu gezdiklerini anlatan Avan, şöyle devam etti:

"Gerekli ilgiyi kedimize gösterdikten sonra işlerimize başlıyoruz. O da beni izliyor ve bir günümüz böyle birlikte geçiyor. Aramızda müthiş bir sevgi bağı kuruldu. Okul ortamına çabuk ayak uydurdu. Herhangi bir şekilde okulumuza sıkıntısı söz konusu değil. Hatta Aslan sayesinde okulda farklı bir motivasyon oluştu. Öğrencilerimiz, hafta sonları bile kedimizi özlüyor. Pazartesi derse gelen öğrencilerimiz önce Aslan'ı görüyor daha sonra derse giriyor."

- "Aslan ile merhamet ve vicdan duygularımız daha yoğunlaştı"

Öğrencilerden Zeynep Ede ise her teneffüste Aslan ile koridorlarda gezdiklerini kaydetti.

Öğretmenlerinin izin verdiği ölçüde Aslan'ı sınıflara da aldıklarını vurgulayan Ede, "İlk başlarda kediden korkan öğretmenlerimiz bile artık çok seviyor. Aslan'ın onlara iyi geldiğini düşünüyorum, ön yargıları kırıldı. Aslan ile merhamet ve vicdan duygularımız daha yoğunlaştı." dedi.

Öğrencilerden Zeynep Köse de Aslan'ın öğrenciler arasında motivasyon kaynağı haline geldiğini söyledi.

Derslerin kediyle daha eğlenceli geçtiğini aktaran Köse, "Aslan artık hem okulumuzun hem de bizim değerli bir parçamız. Hafta sonları da okulda kurslarımız oluyor, yine onunla birlikteyiz. Onunla oyunlar oynayıp, geziyoruz. Aslan ile hayvan sevgimiz daha da arttı. Hayvanlardan korkan arkadaşlarımız Aslan sayesinde bu korkularını yendi." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuzeyboru - Nilüfer Belediye 0-3
YEREL HABERLER Kuzeyboru - Nilüfer Belediye 0-3
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
(Görüntülü) AKSARAY-ATIK MALZEMELER ÖĞRENCİLERİN ELİNDE &#039;CAN DOSTLARA&#039; YUVA OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) AKSARAY-ATIK MALZEMELER ÖĞRENCİLERİN ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.