Lisenin maskotu "Aslan" öğrencileri derslerde de yalnız bırakmıyor

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AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT/AĞIT ERDİ ULUKAYA - Aksaray'da sığındığı okulda sahiplenilen ve "Aslan" adı verilen kedi, idareciler, öğretmenler ile öğrenciler tarafından bakılıyor.

Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Orhan Avan, temmuzda okul avlusunda bitkin halde kedi yavrusu buldu. Avan, süt ve mama verdiği kediyi veterinere götürerek tedavisini ve aşılarını yaptırdı.

Okulun başlamasıyla idareciler, öğrenciler ve öğretmenler tarafından bakılan kedi, derslerde, teneffüslerde ve öğle aralarında herkes tarafından ilgi görüyor.

Öğrencilerle zaman zaman derslere giren Aslan, öğrencilerin hayvanlara yaklaşımını da olumlu etkiliyor.

- "Okul ortamına çabuk ayak uydurdu"

Okul müdürü Avan, AA muhabirine, çocukluk yaşlarında aynı renklerde "Aslan" isimli bir kedisinin olduğunu, o yüzden kediye aynı adı verdiğini söyledi.

Öğrenciler ve öğretmenlerce çok sevilen kedinin adeta okulun maskotu haline geldiğini belirten Avan, "Aslan, zaman zaman benim odamda takılıyor, sınıflara girerek ders dinliyor, koridorlarda öğrencilerle birlikte hareket ediyor. Öğrencilerimizin hayvan sevgisinin artması yönünde olumlu dönüşler yaşadık. Bazı öğrencilerimiz ilk defa bir kediyi kucağına aldı. Öğrencilerimizden bazılarının kedilere karşı ön yargısı ortadan kalktı. Bu da bizleri mutlu etti. İnsanların hayvanlarla temas etmesi ön yargıları kırmak noktasında etkili oluyor." ifadesini kullandı.

Okula sabah geldiğinde Aslan ile avluyu gezdiklerini anlatan Avan, şöyle devam etti:

"Gerekli ilgiyi kedimize gösterdikten sonra işlerimize başlıyoruz. O da beni izliyor ve bir günümüz böyle birlikte geçiyor. Aramızda müthiş bir sevgi bağı kuruldu. Okul ortamına çabuk ayak uydurdu. Herhangi bir şekilde okulumuza sıkıntısı söz konusu değil. Hatta Aslan sayesinde okulda farklı bir motivasyon oluştu. Öğrencilerimiz, hafta sonları bile kedimizi özlüyor. Pazartesi derse gelen öğrencilerimiz önce Aslan'ı görüyor daha sonra derse giriyor."

- "Aslan ile merhamet ve vicdan duygularımız daha yoğunlaştı"

Öğrencilerden Zeynep Ede ise her teneffüste Aslan ile koridorlarda gezdiklerini kaydetti.

Öğretmenlerinin izin verdiği ölçüde Aslan'ı sınıflara da aldıklarını vurgulayan Ede, "İlk başlarda kediden korkan öğretmenlerimiz bile artık çok seviyor. Aslan'ın onlara iyi geldiğini düşünüyorum, ön yargıları kırıldı. Aslan ile merhamet ve vicdan duygularımız daha yoğunlaştı." dedi.

Öğrencilerden Zeynep Köse de Aslan'ın öğrenciler arasında motivasyon kaynağı haline geldiğini söyledi.

Derslerin kediyle daha eğlenceli geçtiğini aktaran Köse, "Aslan artık hem okulumuzun hem de bizim değerli bir parçamız. Hafta sonları da okulda kurslarımız oluyor, yine onunla birlikteyiz. Onunla oyunlar oynayıp, geziyoruz. Aslan ile hayvan sevgimiz daha da arttı. Hayvanlardan korkan arkadaşlarımız Aslan sayesinde bu korkularını yendi." diye konuştu.





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