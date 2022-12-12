Aksaray'da otomobil ile yolcu otobüsünün çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hazım Karaoğlan (53) yönetimindeki 50 ACN 120 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir karayolunun 17. kilometresinde Deniz Ünaldı idaresindeki 19 KK 704 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada sürücü Karaoğlan ile aynı araçtaki oğlu Rıdvan Karaoğlan (21) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.