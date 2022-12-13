Aksaray'da öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi veriliyor

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AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, trafik eğitim parkurunda ilk derse katıldı.

Aydoğdu, teorik eğitimlerin verildiği sınıfları gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

Vali Aydoğdu, okul öncesi ve okul çağındaki çocukların trafik kurallarını öğrenmeleri ve alışkanlık kazanmalarını sağlamak amacıyla bu uygulamayı yaptıklarını söyledi.

Trafik ve uyulması gereken kuralların önemine dikkat çeken Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın kişilik ve şahsiyetleri, 0-7 yaş arasında yüzde 60'ı olgunlaşıyor. İlkokula başlarken hayatın bir parçası olan trafiği teorik ve pratik olarak burada çocuklarımıza öğreteceğiz. Hayatın içerisinde olan ve yaşamın bir parçası olan trafiği ve trafik eğitimini çocuklarımıza düzgün, sistematik şekilde üretirsek hayat daha da yaşanır olur. Trafik akışında herhangi bir problem olmaz."

Program Vali Aydoğdu'nun pasta kesmesi ve öğrencilere ikram etmesinin ardından sona erdi.





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