Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.



Necati Arık (20) idaresindeki 68 ER 300 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde Davut Yıldız (37) yönetimindeki 68 ER O76 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücülerle araçlardaki Hamza Yıldız (66), Yusuf Can Kartal (18), Meliha Tuna Yıldız ve Hülya Bozlak (17) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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