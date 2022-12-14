Aksaray'da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi otobüste yakalandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde, Ereğli Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması kapsamında, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Konya-Aksaray kara yolu Sultanhanı ilçe girişinde uygulama noktasında bir otobüsü durduran ekipler, "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan ve Ereğli Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden hükümlü E.C'yi gözaltına aldı.

Bir yakınının cenaze törenine katılmak için firar ettiğini öne süren E.C, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.





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