Aksaray’da Alzheimer ve demans hastaları için üretilen akıllı saatler dağıtıldı

AKSARAY (AA) - Aksaray Valiliğince başlatılan "Alzheimer ve Demans Hastaları Sağlıklı ve Güvenli Yaşam Desteği Projesi" kapsamında 500 hastaya akıllı saat dağıtıldı.

Aksaray Kültür Merkezi'nde düzenlenen saat dağıtım töreninde konuşan Vali Hamza Aydoğdu, farkındalık oluşturan projeleri sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Aksaray'da 1500 Alzheimer ve demans hastası olduğunu, zaman zaman polis ve jandarmaya kayıp ihbarları yapıldığını vurgulayan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Hazırlanan proje ile Alzheimer ve demans hastalarının hayatı kolaylaşacak. Yakınlarının da kaygıları gidecek. Cihaz ile kişinin konum bilgisi, anlık nabız ve anlık hareket takibi yapılabiliyor. Proje için Mercedes-Benz yöneticileri ile görüşmelerimiz oldu. Protokollerimizi hazırladık ve imzalandı. Hazırlanan proje ile Aksaray'da bulunan 1500 Alzheimer ve demans hastasından ilk etapta 500 kişi yararlanabilecek. Buradan şunu da belirtmek isterim ki iyilik yapmaya, iyilikleri çoğaltmaya her ne pahasına olursa olsun devam edeceğiz."

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası Müdürü Ulf Rease ise çok anlamlı bir sosyal sorumluluk projesini Aksaray'da gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Alzheimer ve demans hastaları ve yakınlarına akıllı saatlerin dağıtımı gerçekleştirildi.

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