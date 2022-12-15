Aksaray'da işçi servisi ile tır çarpıştı, 9 kişi yaralandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Servet Kılıç (41) kontrolündeki 68 BH 042 plakalı tır, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde Mithat Öztürk (37) idaresindeki 68 D 0111 plakalı işçi servis minibüsü ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücülerle işçi servisindeki 7 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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