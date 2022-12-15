Aksaray'da işçi servisi ile tır çarpıştı, 9 kişi yaralandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Servet Kılıç (41) kontrolündeki 68 BH 042 plakalı tır, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde Mithat Öztürk (37) idaresindeki 68 D 0111 plakalı işçi servis minibüsü ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücülerle işçi servisindeki 7 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.