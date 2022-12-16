Aksaray'da evden hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da depo olarak kullanılan evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Laleli Mahallesi'nde depo olarak kullanılan müstakil evden mazot, motor yağı, hava filtresi, elektronik eşya ve boya malzemeleri çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki ve iş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkalini tespit etti.

Kent merkezinde ikametlere düzenlenen operasyonda C.K. (35) ve R.B. (32) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, ikametin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, bir kişinin hırsızlık malzemelerini kapının önüne çıkarması ve iki kişinin de eşyaları otomobile yüklemesi yer alıyor.

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