Eskil'den umreye giden vatandaşlar dualarla yolcu edildi

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AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Eskil ilçesinden umre için kutsal topraklara giden kafile dualarla yola çıktı.

İlçe meydanında düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Necati Belgemen, kutsal toprakların her Müslüman'ın hasreti olduğunu söyledi.

Ülkenin birliği ve İslam coğrafyasındaki zulme uğrayan Müslümanlar için dua isteyen Belgemen, "Güle güle gidin gelin inşallah. İnşallah bizlerinde duaları sizlerle olacak. Yolculuğunuz hayırlı olsun İnşallah. Cenabı Mevla niyetlerinizi kabul eylesin." diye konuştu.

Program, dua edilmesi ve umreye gideceklerin yola çıkmasıyla sona erdi.

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