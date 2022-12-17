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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geleceğin turizmci ve şeflerinden okullarına 10 milyon lira katkı

AA

Geleceğin turizmci ve şeflerinden okullarına 10 milyon lira katkı

AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören ve geleceğin turizmcileri ve şefleri olacak öğrencileri aldıkları profesyonel eğitimle okullarına ve aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Yiyecek ve içecek hizmetleri ile konaklama ve seyahat hizmetleri alanlarında eğitim veren 400 öğrenci kapasiteli lisenin 9. sınıf öğrencileri, teorik eğitim aldıktan sonra alanlarıyla ilgili bölümlere yönlendiriliyor.

Uluslararası standartlarda hazırlanan atölyelerde usta öğreticilerin yanında çalışan öğrenciler, geleceğin şefi ve aranan eleman olma yolunda ilerliyor.

Türkiye'de, döner sermaye ile üretim yapan okullar arasında ön sıralarda yer alan lisede, öğrenciler hem harçlıklarını kazanıyor hem de aile bütçelerine destek oluyor.

- Öğrenciler hem harçlıklarını çıkarıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor

Okul müdürü Ergün Demirer, AA muhabirine, dört yıldır müdür olarak görev yaptığı okulda, öğrencilerin konaklama otelindeki misafirlere ve taşımalı öğrencilere yemek hazırladığını söyledi.

Öğrenciler, öğretmenler ve usta öğreticilerin aktif rol aldığı çalışmaları yerine getirdiklerini aktaran Demirer, okulda konaklama, seyahat, ön bürokrat hizmetleri, seyahat acenteliği, mutfak, servis, bar, aşçılık ve pastacılık alanlarına yetişkin nitelikli eleman yetiştirdiklerini dile getirdi.

Öğrenci çırak, öğretmen usta ve usta öğreticinin de kalfa statüsünde olduğu bir kademelendirme şekliyle eğitim hayatlarını sürdürdüklerini vurgulayan Demirer, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin her kademeye göre puantajları belirleniyor. Bu kademeye göre öğrencilerimiz her ay ücretlerini alıyor. Okulumuz ayrıca her yıl eğitim öğretim yılı başından sonuna kadar 3 bin öğrenciye yemek yapıyor. Yaptığımız bu yemekler 3 çeşit, gıda güvenliği ve hijyen şartlarına uygun şekilde üretiliyor. Bu üretimde öğrencilerimiz, şeflerimiz ve öğretmenlerimiz aktif görev alıyor. Okulumuz döner sermayeli okul bünyesindedir. Bu kapsamda yıl boyu yapmış olduğumuz çalışmalarda şu ana kadar 10 milyon lira ciroya ulaştı. Öğrencilerimizde aylık asgari ücrete yakın bir ücretle hem kendi harçlıklarını çıkarıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor."

- Mezun olduğu lisede usta öğretici olarak görev yapıyor

Usta Öğretici Hüseyin Neşeli ise 2012'de mezun olduğu okuluna 4 yıl sonra usta öğretici olarak atandığını kaydetti.

Öğrencilerle hijyenik ortamda yemek yaptıklarına işaret eden Neşeli, "Muhtelif misafirlerimize ve taşımalı eğitim gören öğrencilere yemek ve tatlı gibi ürünler üretiyoruz. Bu şekilde 20 farklı çeşit yemek çıkarıyoruz." dedi.

12. sınıf öğrencisi Melisa Balkış da sabahları ilk olarak atölyenin temizliğiyle göreve başladıklarını aktardı.

Mutfakta hiç boş durmadıklarını, sürekli çalıştıklarını belirten Balkış, "Yemeklerimizi de öğrendim ama genelde tatlı çalışıyorum. Buraya gelmeden önce menemeni dahi yapamıyordum. Okulumuz bana çok şey kattı. Okulumu bitirince mesleğimi devam ettirmek istiyorum. Eğer imkanım olursa tatlı salonu açmak istiyorum." dedi.

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