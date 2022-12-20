Aksaray'da iki kız kardeş 10 metrekarelik dükkanda gözleme yapıyor

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da yaşayan Şengül Yiğit ile kız kardeşi Döne Sarıca, mikrokredi desteğiyle 11 yıl önce açtıkları iş yeriyle, çalışma hayali kuran kadınlara örnek olmak istiyor.

Şengül Yiğit, 2006'da eşinin vefat etmesi üzerine ailesinin geçimini sağlamak için evlere temizliğe gitmeye başladı.

Mahalle kasabının tavsiyesi üzerine iş yeri açmaya karar veren Yiğit, kocasından ayrılan 2 çocuk annesi kız kardeşi Döne Sarıca ile mikrokrediye başvurdu.

Aldıkları destekle 11 yıl önce Hacı Hasanlı Mahallesi'nde açtıkları 10 metrekare dükkanda yufka, erişte, mantı ve gözleme çeşitleri yapan 50 yaşındaki Yiğit ile 49 yaşındaki Sarıca kardeşler, girişimcilik hayali olan kadınlara da örnek olacaklarını düşünüyor.

- "Her kadın bunu başarmalı"

Yiğit, AA muhabirine, eşinin hayatını kaybetmesiyle 4 çocuğunun geçimini sağlayabilmek için çalışmak zorunda kaldığını söyledi.

Çocukları için bir şeyler yapmak adına mücadele ettiğini belirten Yiğit, şöyle konuştu:

"Allah'a şükür çocuklarımı hiç kimseye muhtaç etmedim. 11 yıldır kendi iş yerimi işletiyorum. Buradan kazandıklarımla 4 yavrumu büyüttüm. Her gün iş yerimi 06.30'da açıyorum. İlk iş olarak temizliğimi yapıyor, çayımı demliyor, hamuru yoğuruyorum. Sabah iş yerini açan esnaflardan çay isteyenlere çay veriyorum. Kahvaltıda gözleme çıkartıyoruz. Günlük yufka, bazlama, erişte ve mantı gibi siparişlerimiz oluyor. Siparişlere göre çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Genelde işlerinin yoğun olduğunu, bazı günlerde siparişlere yetişemediklerini vurgulayan Yiğit, "Her kadın bunu başarmalı. Çalışmayı ve çalışanları çok seviyorum. Hiçbir zaman hiçbir şey için pes etmesinler. Herkes desteklere başvurarak iş yeri açabilir." ifadesini kullandı.

- "Abla kardeş iş yerimizde ekmeğimizi kazanıyoruz"

Sarıca ise çalışıp kendi ekmeğini kazanmanın çok güzel bir duygu olduğunu kaydetti.

Başarmak ve güçlü olmanın insanı mutlu ettiğini belirten Sarıca, şöyle devam etti:

"Biz başardık, bütün kadınlarımızın da bizi örnek alarak başaracaklarına inanıyorum. Kadınların kendi ayakları üzerinde durması çok önemli. Kocamdan ayrıldıktan sonra 2 yavrumla yaşamak zorunda kaldık. Paranın nasıl zor kazanıldığını öğrendim ve kıymetini biliyorum. Eskiden köylerde yufka yaptığımız için hiç zorlanmadık. Zamanla kendimizi biraz daha geliştirdik. Abla kardeş iş yerimizde ekmeğimizi kazanıyoruz. İnşallah yeni hedeflerimiz için çok çalıyoruz. Yakın zamanda iş yerimizi büyüteceğiz."

Müşterilerden Mahmut Katık da erişte, mantı, yufka ve bazlama için sürekli Yiğit ve Sarıca kardeşleri tercih ettiğini, yaptıklarının lezzetli olduğunu söyledi.

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