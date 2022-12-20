Aksaray'da jandarma ekipleri, sahipsiz hayvanlar için kulübe yaptı

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AKSARAY (AA) - Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahipsiz hayvanlar için soğuktan korunabilecekleri köpek kulübesi, kedi evi ve kuş yuvası yaptı.



İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, soğuk hava şartlarında sahipsiz hayvanlarının korunması, yaşam şartlarının kolaylaştırılması için kullanılmayan ahşap malzemelerden köpek kulübesi, kedi evi ve kuş yuvası yaparak belirlenen yerlere bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, geri dönüşüm malzemelerin çöp olmadığı bilinciyle çalışma başlatıldığı belirtildi.

Çalışma ile sahipsiz hayvanların kış günlerinde soğuk havalardan korunmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, "Atıkları değerlendirerek yaşanılabilir bir Aksaray, yaşanabilir bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya için çabalıyoruz. Çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.





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