Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Aydemir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AKSARAY (AA) - Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları seçti.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Aydemir, haber, spor ve çevre-yaşam kategorilerindeki karelere oy verdi.

Aydemir, çevre-yaşam kategorisinde Mustafa Hossona'nın çektiği "Masumiyet", haberde, Özkan Bilgin'in "Görev Tamam", sporda ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı karelerine oy verdi.

Oylamaya katılmaktan mutlu olduğunu dile getirerek fotoğrafları çekenleri tebrik eden Aydemir, şunları kaydetti:

"Fotoğraflar gerçekten çok etkileyici, bizlere hayatı ve yaşamı anlatıyor. Seçkiyi özel olarak inceledim. Beni en çok etkileyen kare Ampute Futbol Milli Takımımızın fotoğrafı oldu. Hayat bizim kendi zihnimizde koyduğumuz engellerle ancak engellenir. Engelsiz yaşamla ilgili son yıllarda yapılan çalışmaları takdirle izliyorum ve şahsım olarak ciddi gayretler göstermeye çalışıyorum. İstenildiğinde ne kadar büyük işler başarılabileceğini gösteriyor. Masumiyet başlıklı fotoğraf da beni çok etkiledi. Yanındaki oyuncağıyla birlikte etkileyici bir kare olmuş. Çocuklar hayatımız da hep var olsun. Onların kokusu, gülüşü ve her şeyi bizi sarsın. Bu dünyada iyi ki çocuklar var. Son olarak da askerlerimizin fotoğrafından etkilendim. Vatan ve bu topraklar için onların mücadelesi çok kıymetli. Kendi canlarını hiçe sayarak bu toprakları koruyorlar, Allah onları var etsin ve muhafaza eylesin."

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