Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AKSARAY (AA) - Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları seçti.
AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Dinçer, haber, spor ve çevre-yaşam kategorilerindeki karelere oy verdi.
Dinçer, çevre-yaşam kategorisinde Mustafa Hossona'nın çektiği "Masumiyet", haberde, Özkan Bilgin'in "Görev Tamam", sporda ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı karelerine oy verdi.
Dinçer, Anadolu Ajansının haber üretimi konusunda dünyanın en önemli haber ajanslarından birisi olduğunu söyledi.
Her yıl yapılan bu oylamaya bu yıl da katılım sağladıklarını ve fotoğrafları seçmede zorlandığını anlatan Dinçer, şunları kaydetti:
"Fotoğraf sanat ile gazeteciliğin birleştiği bir kompozisyondur. Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Seçmekte zorlandık. Basın mensupları zor işler gerçekleştiriyor. Bu zor işlerin içerisinde böyle güzel fotoğrafları çekiyorlar. Bize de işin en kolay kısmı beğenmek kalıyor. Tüm AA çalışanlarını kutluyorum."