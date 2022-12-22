Aksaray'da gelin kaynana yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

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AKSARAY (AA) - Aksaray Valiliğince yürütülen "Ailemi Seviyorum Projesi" kapsamında düzenlenen gelin kaynana yemek yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Vali Hamza Aydoğdu, Aksaray Kültür Merkezi Konferans Salonun'nda gerçekleştirilen ödül töreninde aile kavramının önemini belirtti.

Türk aile yapısında ailenin yapı taşının anne olduğunu vurgulayan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Aile son kalemiz onu kimseye vermemeliyiz. Aile bir vatandır, nöbetini tuttuğumuz ve nöbetimizi tutan. Değerlerimize sahip çıkmalıyız. Kentte aile ve gençler üzerine çok ciddi projeler yürütüyoruz. Bugün burada proje kapsamında farkındalık oluşturuyoruz. Bizim için her annenin eli hünerli, her gelinin eli hamarattır. Hepsi bizim için birincidir. Yarışmamıza katılan, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Aksaray'ın tanıtılmasına vesile olan arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum."

Program, konuşmaların ardından dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

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