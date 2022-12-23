Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Şammaz Yılmaz (42) idaresindeki 06 DC 2314 plakalı hafif ticari araç, Çiftlik Mahallesi'nde Emin Çimen (23) yönetimindeki 68 AE 669 plakalı otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın motoru yaklaşık 100 metreye savruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki Sude Yılmaz (15) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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