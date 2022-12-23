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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'da çöpten 15 bin haneye yetecek elektrik üretiliyor

AA

Aksaray'da çöpten 15 bin haneye yetecek elektrik üretiliyor

AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da 372 dönüm alanda yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen tesiste katı atıklardan 15 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak miktarda elektrik elde ediliyor.

Aksaray Belediyesi, kent genelinde toplanan evsel atıkları, şehir merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Armutlu köyüne kurulan Katı Atık Depolama Sahası'nda elektrik enerjisi ve biyogaza dönüştürüyor.

Tesiste günlük ortalama 400 ton evsel atık işlenirken görüntü kirliliği ve çevreye yayılan kötü koku gibi olumsuzlukların da önüne geçiliyor.

- Yeni ve modern bir tesis yap-işlet-devret modeliyle ortaya çıktı

Belediye Başkanı Evren Dinçer, AA muhabirine, göreve geldikten sonra kent merkezinde kalan katı atık depolama tesisinin yenilenmesiyle ilgili çalışma başlattıklarını söyledi.

Yeni ve modern bir tesis ortaya çıktığını dile getiren Dinçer, şöyle konuştu:

"Tesisimiz kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta ve 372 dönümlük bir alan üzerine kurulu. Katı atıklar 1,5 yıldır tesisimizde işleniyor. Tesisimiz kendi içinde entegre yapıda ve biyogazla elektrik üretiyoruz. Elektrik üretilip, dağıtım şirketine satılıyor. Ayrıca atıklardan gübre üretmeye ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Gelecek yıllardan itibaren üretilen gübreyi park ve bahçelerimizde kullanacağız."

Dinçer, projenin yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirildiğini ifade etti. Böylelikle projenin belediye bütçesine yük getirmediğine dikkati çeken Dinçer, "Bu şekilde hem özel sektörü teşvik etmiş hem belediyemiz mali yükten kurtulmuş hem de şehrimize çok güzel bir proje kazandırmış olduk. Ayrıca, tesiste güneş enerji sisteminden elektrik üretmeyle alakalı çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

- Projeler çevre bilinciyle hazırlanıyor

Dinçer, yeşil alanların artırılması, çevreye duyarlı bisiklet yolları, ulaşım imkanlarının genişletilmesi, sosyal tesis alanlarının artırılması, sıfır atık işleme merkezi ve atık su arıtma tesisi gibi projelerin devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Projelerimizi çeşitlendirerek nitelik ve niceliğini artırmayı hedefliyoruz. Enerji ihtiyacı günümüzde hem belediyelerin hem de ülkelerin en önemli sorunlarından biri. Bunun en ucuz ve çevreye zarar vermeden temin edilmesi tüm yöneticilerin görevi. Hem belediyemizin tükettiği enerjiyi üretmek hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmak için güneş enerji sistemine öncelik verdik. Özellikle kapalı pazar alanlarının çatılarına güneş enerji santralleri kurduk. Amacımız, belediyemizin tüm enerji ihtiyacını karşılayabilecek konuma gelmek."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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