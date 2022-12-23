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AKSARAY (AA) - Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

B.A, B.K. ve İ.M.S'nin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada bir miktar, sentetik uyuşturucu, metamfetamin ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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