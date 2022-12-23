Aksaray'da durdurulan otomobilde 2 boa yılanı ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray'da durdurulan otomobilde 2 boa yılanı ele geçirildi

AA

Aksaray'da durdurulan otomobilde 2 boa yılanı ele geçirildi

AKSARAY (AA) - Aksaray'da jandarma ekipleri otomobilinde 2 boa yılanı ele geçirilen sürücü hakkında hayvan kaçakçılığından işlem yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Ankara'da ikamet eden A.D'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdiği boa yılanlarını Aksaray'da satmaya hazırlandığı bilgisine ulaştı.

Aksaray-Ankara kara yolu Altınkaya mevkisinde A.D'nin kullandığı otomobili durduran ekipler, şeffaf kutuda 2 yılan olduğunu gördü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince el konulan yılanlar, Konya Karatay Hayvanat Bahçesine gönderildi.

Jandarma, A.D. hakkında, hayvan kaçakçılığıyla ilgili "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik ...
Sahte araç muayene sitesi kurup 20 milyon lira dolandırdılar
YEREL HABERLER Sahte araç muayene sitesi kurup 20 milyon lira ...
Aksaray'da çöpten 15 bin haneye yetecek elektrik üretiliyor
YEREL HABERLER Aksaray'da çöpten 15 bin haneye yetecek elektrik ...
(Görüntülü) ARAÇ MUAYENESİ RANDEVUSUYLA 20 MİLYONLUK VURGUN: 20 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ARAÇ MUAYENESİ RANDEVUSUYLA 20 MİLYONLUK ...
Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin ...
Hasan Dağı'nda, volkanik hareketlilik incelenecek 
YEREL HABERLER Hasan Dağı'nda, volkanik hareketlilik incelenecek 
(Görüntülü) AKSARAY&#039;DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) AKSARAY'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE ...
(Görüntülü) AKSARAY&#039;DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 3 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) AKSARAY'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE ...
AKSARAY'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 YARALI
YEREL HABERLER AKSARAY'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 ...
Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 ...
Aksaray'da gelin kaynana yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
YEREL HABERLER Aksaray'da gelin kaynana yarışmasında dereceye ...
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, AA'nın "Yılın ...
Aksaray'da şantiye bekçisi, yanına gelen aç tilkiyi iki haftadır besliyor
YEREL HABERLER Aksaray'da şantiye bekçisi, yanına gelen aç tilkiyi ...
(Görüntülü) GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDELİN HIRSIZ SUÇÜSTÜ YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDELİN ...
Güvenlik kameralarından tespit edelin hırsız suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Güvenlik kameralarından tespit edelin hırsız suçüstü ...
Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Aydemir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Aydemir, AA'nın "Yılın ...
(Görüntülü) ŞANTİYE BEKÇİSİ AÇ KALAN TİLKİYİ, KEDİSİYLE BİRLİKTE BESLEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞANTİYE BEKÇİSİ AÇ KALAN TİLKİYİ, ...
Şantiye bekçisi aç kalan tilkiyi, kedisiyle birlikte besledi
YEREL HABERLER Şantiye bekçisi aç kalan tilkiyi, kedisiyle birlikte ...
Aksaray'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Aksaray'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.