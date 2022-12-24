Aksaray'da kavgadan kaçan sürücünün geri manevra yaparken çarptığı genç öldü

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da kavgadan kaçan minibüs sürücüsünün geri manevra yaparken çarptığı 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Hacılar Harmanı Mahallesi'nde husumetli olduğu kişilerle tartışan ve olay yerinden 68 S 0484 plakalı minibüs ile kaçmaya çalışan Ahmet D, geri manevra yaptığı sırada evinden bağrışmalara çıkan Aydın Şakar'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle düşen Şakar, minibüsün altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şakar, kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan sürücü Ahmet D, kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Aracın yanına gelen Şakar'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

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